لجنة "الأعلى للجامعات" تزور "المنصورة الجديدة".. صور

استقبل الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، لجنة المجلس الأعلى للجامعات لتقرير بدء الدراسة بكليات التمريض، وكلية هندسة المنسوجات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

ضمت لجنة الزيارة كل من الدكتور أحمد بهجت أستاذ بهندسة القاهرة، والدكتورة هيام عبد السميع عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية السابق جامعة المنوفية، والدكتورة سحر موسى عميد تمريض عين شمس، واللواء دكتور إيهاب حنفي، ومقدم عمر عضو الرقابة الإدارية، ورافق اللجنة عبدالله جاد أمين عام الجامعة، والدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب، والدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم، والدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، والدكتورة سوزي فايز عويضة مدير برنامج الطب والجراحة، والدكتورة سارة البهلول مدير برامج الهندسة.

جاءت الزيارة بناء علي قرار المجلس الأعلى للجامعات، بتكليف لجان القطاع لوضع معايير بدء الدراسة وقبول الطلاب في الكليات الحديثة المنشأة.

وأوضح الخولي، أن الجامعة تعد نموذجا لجامعات الجيل الرابع، واستعرض فيديو توضيحيا لأطوار بناء الجامعة منذ تأسيسها والبنية التحتية التكنولوجية العملاقة، وأهم الإنجازات والبرامج الدراسية المتميزة، لافتا لتوافر الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم، واستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية في تقويم الطلاب ومتابعة أدائهم.

وعاينت اللجنة، الموارد المادية والبشرية والتجهيزات المتوفرة في للكليات على الطبيعة، حيث تفقدت مباني الكليات من مدرجات وقاعات دراسية ومعامل مثل معامل المحاكاة الطبية، ومعامل التشريح، ومعامل الدمى الطبية، ومعامل الفيزياء، ومعامل محاكاة الأسنان والتركيبات، بالإضافة إلى معامل كلية الهندسة والورش.

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