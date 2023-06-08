٧٢ ساعة راحة سلبية في سموحة بعد التأهل مع سيراميكا كليوباترا

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،على منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ٧٢ ساعة عقب لقاء سيراميكا كليوباترا ،والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس الإربعاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

تعرف على مباريات سموحة في شهر يونيو بالدوري وكأس مصر

طلائع الجيش وسموحة :

يحل سموحة ضيفاً على طلائع الجيش ،يوم ٣ يونيو الجاري ،على ملعب الأخير ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٠ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

سموحة وسيراميكا كليوباترا :

يستضيف سموحة نظيره سيراميكا كليوباترا ،يوم ٧ يونيو الجاري ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

كأس مصر :

النجوم وسموحة

يواجه سموحة نظيره النجوم ،يوم ٢٤ يونيو ،ضمن منافسات دور الـ ١٦ بكأس مصر .

بيراميدز وسموحة :

يختتم سموحة مباريات شهر يونيو ،بمواجهة بيراميدز ،يوم ٢٨ ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٢ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر برصيد ٣٦نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .