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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط وإحضار سائق سيارة دهس مسن أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة مصر الجديدة بضبط وإحضار سائق سيارة دهس مسن أثناء عبوره الطريق في منطقة منشية البكري .

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن الطريق في منشية البكري بمنطقة مصر الجديدة صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط وإحضار سائق سائق سيارة دهس مسن أثناء عبوره الطريق مصر الجديدة