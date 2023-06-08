اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر بنسبة نجاح 77.4%

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بنسبة نجاح بلغت ٧٧.٤% ، بزيادة بلغت ٦% عن نتيجة العام الماضي.

كما اعتمد محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪، واعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪، مهنئا جميع الناجحين وكذا أوائل الشهادة الإعدادية، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية.

وقال الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر ١٧ ألفًا و٩١٠ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٧٤٨٩ طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أنه تم فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بدءا من تاريخ اعتمادها وهو اليوم ٨ يونيو ولمدة ٢٥ يوما بمقر مديرية التربية والتعليم، على أن يبدأ تنسيق الثانوية العامة خلال أسبوعين، مؤكدا تكريم أوائل الشهادة الإعدادية في احتفالية خاصة.

اعتماد النتيجة (1)