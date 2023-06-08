خبير اقتصادي: رئاسة مصر للكوميسا حققت طفرة وتكامل صناعى

قال الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن ما تركته الدولة المصرية ورئاسة مصر لـ"الكوميسا" هو مزيد من النطق لهذا التجمع من حيث التكامل الصناعى ومزيد من الاستثمارات والأهداف المشتركة التى تحققت فى ظل رئاسة مصر لهذه المنظمة.

وأضاف خالد الشافعى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن مصر لها دور فعال فى مزيد من التعاون والتبادل التجارى بين الدول الأعضاء، موضحا أن هناك تكامل صناعى حقق طفرة فى ظل ريادة ورئاسة مصر لهذا التجمع، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا بناء على ما تم سيتحقق مزيد من الأهداف خلال الفترات القادمة.

وأوضح الشافعى أن ما تم وضعه من رؤية واستراتيجية لدول الكوميسا ستنعم شعوب هذا التجمع على مدى سنوات مقبلة بمزيد من التعاون والتكامل الصناعى والاستثمارى والتقدم فى تحقيق البنية التحتية للدول الأعضاء للقارة الأفريقية.