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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبرز الفائزين والخاسرين في أولى حلقات "الفرصة" مع لميس الحديدي

لميس الحديدي
لميس الحديدي
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انطلقت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي على قناة "ON" وكانت البداية من مدينة الإسكندرية.

شهدت الحلقة منافسة ساخنة بين الشباب من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح من مؤسسي الشركات الناشئة أمام لجنة تحكيم مرحلة التصفيات الأولية.

من أبرز أفكار الشركات التي حصلت على فرصة وصعدت إلى المرحلة الثانية من التصفيات كانت في مجالات التكنولوجيا المالية والاستثمار في الذهب والذكاء الاصطناعي وشركات تقدم حلولًا مبتكرة لتحليل البيانات الصوتية وأخرى تقدم حلولًا مبتكرة في  علاج الأمراض المزمنة.

وفي هذه المواجهات حصل عدد آخر من الشركات على "فرصة تانية" وهذا معناه عدم الاستمرار في المسابقة  وأبرزهم شركات متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية والطاقة والنقل والمواصلات بالإضافة لبعض الشركات المتخصصة في إعادة التدوير والتي رأت اللجنة أنها ليس لديها نموذج عمل تجاري واضح حتى الآن.

لميس الحديدي الفرصة برنامج