الثانوية العامة 2023| «التعليم» تحذر من محاولات الغش واصطحاب المحمول

بدأ العد التنازلي لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، التي تنطلق الاثنين المقبل 12 يونيو، ويؤدي قرابة 700 ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام.

وتبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين متتالين بنظام البابل شيت، واختيار من متعدد فقط، ويواجه الطلاب «التربية الدينية - التربية الوطنية»- شعبة عامة، الاثنين 12 يونيو، و«الاقتصاد - الاحصاء» - شعبة عامة الثلاثاء 13 يونيو.

وتؤدى باقي الامتحانات اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.. وينطلق ماراثون المواد الأساسية بامتحان لغة عربية- الأحد 18 يونيو، ويتسلم الطلاب مجلد مفاهيم للمواد.

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوى اجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

وانتهت وزارة التربية والتعليم من تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، وكذا تنتهي اليوم من من قبول اعتذارات المعلمين، في المقار المخصصة لكل مديرية تعليمية.

وتواصل المديريات التعليمية تجهيز اللجان الامتحانية، واستراحات المراقبين وفقا لتعليمات الوزارة.

وجاءت أبرز التعليمات والتحذيرات لضمان حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار للطلاب، وفقا لوزارة التربية والتعليم، الآتي: التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

كما يجب تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين.

وأكدت الوزارة أنه يكلف رؤساء لجان سير الامتحان أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة، ويعاونه في ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، وكذا التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

والتأكيد على مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة على طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بكافة أنواعها، والإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، وذلك إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.