بالصور.. أحمد سعد يسخر من عمرو مصطفى

نشر الفنان أحمد سعد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور"إنستجرام" صورة له بطريقه معدلة تشبه الذكاء الاصطناعى ووجه رساله للمطرب عمرو مصطفى قائلا:

"الأستاذ عمرو مصطفى هتعمل مطرب بال Ai ليه، إحنا قصرنا معاك فى حاجة".

جاء ذلك بعد إعلان الفنان عمرو مصطفى اليوم على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى، عن أول مطرب بخاصية ال "Ai"، وهى خاصية الذكاء الاصطناعى، وسيقوم بحضور الحفلات فى نقله جديدة فى عالم الفن والموسيقى.

يشار،الي أن الفنان عمرو مصطفى أثار الجدل الفترة الأخيرة، بحثًا عن التطوير وذلك بعد أن أعلن عن رغبته فى التلحين للسيده أم كلثوم وإستغلال صوتها وتقديمها من جديد بألحانه، وهو ما دفع أسرتها للجوء للحقوق القانونية.

يذكر أن الفنان أحمد سعد هو الآخر قد أثار الجدل فى حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، حيث كان يرتدى قميص شفاف وحلق فى أذنه، وهو ما أثار إستياء رواد السوشيال ميديا والجماهير.