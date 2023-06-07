شاهد.. إنتر ميامي يعلن تعاقده مع ميسي ويسخر من برشلونة والهلال

سخر نادي إنتر ميامي الأمريكي من نظيريه الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني، في مقطع فيديو أعلن من خلاله تعاقده الرسمي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن ليونيل ميسي في حوار مع صحيفتي «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الإسبانيتين، انتقاله لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان ونهاية عقده مع النادي الفرنسي.

وقال ميسي في حواره: «لقد أتخذت قراراي النهائي بالفعل.. أنا ذاهب إلى إنتر ميامي».

ونشر حساب نادي إنتر ميامي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يعلن من خلاله صفقة انتقال ميسي إلى صفوفه، حيث جمع عدد من التغريدات للصحفيين والصحف العالمية، والتي ربطت قائد منتخب الأرجنتين بالعودة إلى برشلونة، وأيضًا بربطه بانضمامه إلى الهلال السعودي.

وأنهى إنتر ميامي، مقطع الفيديو باختيار ميسي للنادي الأمريكي، الذي فاوضه بعيدًا عن الإعلام والصحف حتى أتم انتقاله بشكل رسمي.

وأكد ميسي في حواره مع الصحيفتين: «قراري ليس له علاقة بالمال، لو أردت العرض الأكبر لكنت اخترت الذهاب إلى الهلال السعودي».

وأتم ليونيل ميسي: «لم أكن أرغب في أن أكون سببًا في جعل برشلونة يقوم ببيع لاعبين أو تخفيض رواتبهم. في برشلونة أتهمت بالعديد من الأشياء، والتي لم تكن صحيحة طوال مسيرتي، وكان ذلك متعبًا بعض الشئ».

وكانت تقارير صحفية وإعلامية، ربطت اسم ميسي بالانضمام إلى صفوف الهلال السعودي، حيث تقدم زعيم آسيا بعرض مغري لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية براتب تخطى حاجز المليار يورو لمدة موسمين بواقع 600 مليون يورو في الموسم الواحد.

كما ارتبط ميسي في الفترة الأخيرة، بإمكانية عودته إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، ولكن النادي الكتالوني يعاني من أزمة اقتصادية على مدار السنوات الماضية، أكدت صعوبة عودة البرغوث الأرجنتيني.