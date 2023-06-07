وزير داخلية النمسا يبحث مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورج تطوير نظام اللجوء

بدأ وزير داخلية النمسا، جيرهارد كارنر، اليوم زيارة إلى لكسمبورج؛ للمشاركة في أعمال مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، التى تبدأ فعالياتها غدا الخميس، وتركز على وضع لوائح جديدة وأفضل لنظام اللجوء.

وافاد بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الأربعاء بأن ميثاق اللجوء والهجرة يسيطر على اجتماعات المجلس، والذي يبحث أيضا إجراءات لجوء سريعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الداخلية - بحسب البيان إن ما لا يقل عن 2500 مهاجر غرقوا في البحر خلال العام الماضي؛ ما يظهر بشكل كبير أن نظام اللجوء الحالي معطل؛ "لذلك يجب علينا مواصلة العمل على لوائح جديدة وأفضل في الاتحاد الأوروبي".

وشدد كارنر على أن "حماية الحدود الخارجية وإجراءات اللجوء السريعة على الحدود الخارجية تحرم المهربين من أساس عملهم وتمنع إساءة استخدام حق اللجوء والهجرة غير الشرعية".

ومن المقرر أن تبدأ اعمال مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي غدا الخميس في لوكسمبورج لبحث اتفاق اللجوء والهجرة ووضع إجراءات لجوء سريعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والتي كانت النمسا من أوائل الدول التي دعت إليها.