وزارة الحج: وصول نحو 435 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 434 ألفا و980 حاجًا من عدة جنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن 271 ألفا و562 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 81 ألفا و194 حاجا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وأشارت الإحصائية إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عددا بواقع 89 ألفا و876 حاجا في المدينة المنورة، ومن الجنسية الهندية 44 ألفا و173 حاجًا، ومن باكستان 42 ألفا و838 حاجًا، ومن نيجيريا 28 ألفا و738 حاجًا، ومن إيران بواقع 26 ألفا و695 حاجًا، منوهة بأن أكثر من 220 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة.