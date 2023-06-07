الرئيس الجزائري: تعزيز السلم الدولي مسئولية تقع على عاتقنا في مجلس الأمن

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن انتخاب بلاده، أمس الثلاثاء، كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي؛ يلقي على عاتقها مسؤولية خاصة؛ متمثلة في المشاركة في مسار صنع القرار الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ونقلتها الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، استعرض تبون - في الرسالة - الخطوط العريضة للجزائر في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025.

واعتبر أن عضوية مجلس الأمن ستوفر فرصة متجددة للجزائر، عقب توليها رئاسة جامعة الدول العربية بنجاح، لإعادة تأكيد المبادئ والمثل المؤسسة لسياستها الخارجية وتشاطر رؤيتها بشأن المسائل المدرجة في جدول الأعمال الدولي لمجلس الأمن.