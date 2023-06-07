وزير خارجية بريطانيا يُؤكد دعم بلاده التام لأوكرانيا بزيارته الأخيرة لكييف

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي زار مستشفى إعادة التأهيل في كييف الذي يدعم المحاربين في القتال ويصنع الأطراف الاصطناعية.

وقال كليفرلي وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن "المستشفى هو مجرد مثال واحد على قدرة أوكرانيا على التكيف من خلال التكنولوجيا على الرغم من الحرب"، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستظل تدعم أوكرانيا حتى تفوز في الحرب.

كما زار وزير الخارجية البريطاني خلال رحلته إلى كييف موقعًا كان تحت السيطرة الروسية لمعظم مارس 2022 وكان موقع الأراضي الزراعية جزءًا من البنية التحتية الزراعية في أوكرانيا إلا أنها استعادت السيطرة عليه حاليا ويتم إزالة الألغام من قبل منظمة هالو ترست ما يساعد على انتعاش قطاع الزراعة في أوكرانيا من خلال جعل مساحات كبيرة من الأراضي آمنة للوصول إليها مرة أخرى.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة قامت بتمويل المنظمة بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني لحماية المجتمعات الأكثر تعرضًا للخطر ومساعدة الشعب الأوكراني على استعادة أراضيهم وحياتهم من خطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

وأضافت الحكومة البريطانية أن وزير خارجية بريطانيا التقى بأطفال تم ترحيلهم قسرًا إلى روسيا واستمع إلى روايات بعض الناجين في مركز يدعم عودتهم إلى الحياة في أوكرانيا.

وكانت قد أعلنت المملكة المتحدة العام الماضي، عن عقوبات ضد مفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا، لتورطها المزعوم في النقل القسري للأطفال الأوكرانيين وتبنيهم وأصبحت منذ ذلك الحين خاضعة لأمر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.