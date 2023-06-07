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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو مصطفى: قريبا أول مطرب بتقنية "Ai" فى العالم

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
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نشر الفنان عمرو مصطفى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لأول مطرب بخاصية الـ"Ai" .

وعلق على الصورة "اول مطرب ai في العالم soon"، وهى خاصية الذكاء الاصطناعى وسيقوم بحضور الحفلات فى نقله جديدة فى عالم الفن والموسيقى ولكن دون أن يذكر أى تفاصيل خاصة من خلال المنشور.

كان قد أثار المطرب والملحن عمرو مصطفى الجدل الفترة الأخيرة، عقب رغبته فى التلحين للسيده أم كلثوم وإستغلال صوتها وتقديمها من جديد بألحانه، وهو ما دفع أسرتها للجوء للحقوق القانونية .
من جانبة توجه مصطفى إلى محامى أسرة أم كلثوم وأزال الخلاف، وإستمر فى رحلته مع الرغبة الدائمه فى التطوير حتى الإعلان عن أول مطرب من الذكاء الاصطناعى.
يذكر أن الفنان عمرو مصطفى يركز الفترة الأخيرة فى الغناء بإصدار العديد من الأغانى خلال الفترة الأخيرة أبرزها "يا دايره" ، "ملوش زى" ، "إلا أنا" .

IMG_20230607_193833
IMG_20230607_193833
عمرو مصطفى الذكاء الاصطناعي ام كلثوم الا انا انا ملوش زي