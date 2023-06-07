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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رابطة سلامة المرضى: نساعد المستشفيات لحل المشكلات بالتواصل مع السلطة التنفيذية

الدكتورة نجوى متولي
الدكتورة نجوى متولي
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كشفت الدكتورة نجوى متولي، عضو مؤسس برابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، أن سلامة المرضى تعني كيفية تقديم علاج آمن للمريض الذي لا يستطيع أن يتحدث؛ لافتة إلى أن المريض لديه قلق وخوف من المرض ولا يفكر الا في طريقة الشفاء.

وأكدت نجوى متولي، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تعاني من قلة عدد التمريض، وهذه الأزمة تتسبب في عدم تواصل المريض مع مقدم الصحة؛ لتقديم الاستشارات المتعلقة بالأمراض وكيفية علاجها، ممثلة أن غسل اليد من الفيروسات يمثل 50% من مجابهة الأمراض وهناك الكثير من المواطنين لا يعلمون عن الأمر شيء.

وتابعت : نحن نساعد إدارات المستشفيات على حل المشكلات بالتواصل مع السلطة التنفيذية؛ لتقديم خدمة طبية آمنة.

ونوهت نجوى متولي أن هناك تخوفات من الفكر المجتمعي لدينا في عرض الأمراض والنقاش باعتبارنا مجتمعا شرقيا، مختتمة: مصر يمكن أن تسير على نظام التواصل الإعلامي والإداري، مع عمل حملات إعلانية لتوعية المريض، مع تدريس التواصل مع المريض كليات الطب على غرار ما يحدث في كليات العالم.

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