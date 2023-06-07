الأكاديمية الوطنية للتدريب تعقد جلسة نقاشية حول الأزمة السودانية

عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب ـ أمس الثلاثاء، بمقرها وعبر خاصية زووم ـ جلسة نقاشية بعنوان "تأثير الأزمة السودانية في الأوضاع داخل مصر"، بحضور مجموعات من خريجيها من مختلف البرامج وذلك بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وهدفت الجلسة إلى رفع وعي الخريجين بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية، ويأتى ذلك ضمن استراتيجية الأكاديمية بتقديم وعرض كل ما هو مستجد وإثراء مساحات النقاش والحوار.

وألقت الجلسة الضوء على عدة محاور، استعرضها مجموعة من خبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وجاءت كالتالي:

محور مستقبل الدولة الوطنية في السودان

أكد أحمد عليبة ـ الخبير بمركز الأهرام ـ أن مصر حذرت من استمرار الحرب في السودان وما سيترتب عليه من انعكاسات سلبية على الدولة الوطنية بالسودان، من وجود اضطرابات داخلية وخارجية وتفكك السودان وهشاشة الدولة وضعفها، متناولًا واقع الدولة الوطنية في السودان بعد عام 2019، وإلى أي مدى تشكل الحرب انعكاسات على الدولة في السودان، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل الدولة الوطنية في السودان.

محور التأثير في الهوية

ومن جانبه، ركز د. أيمن عبد الوهاب ـ نائب مدير المركز ـ على الدور الذي تلعبه الهوية الإفريقية "هوية وادي النيل"، مستعرضًا الأزمة وخصوصية السودان من الجوانب الثقافية والاجتماعية والتحديات والفرص التي تواجهها، إلى جانب الهوية المشتركة، وتمثيل اللاجئين والمقيمين السودانيين لتعزيز الهوية المشتركة.

محور التأثير على الاقتصاد

أوضح د. أحمد قنديل ـ رئيس وحدة العلاقات الدولية ـ الموقف المصري من الأزمة السودانية، وأسباب ومبررات قدوم السودانيين إلى مصر، وشرح أيضًا تأثير وجود اللاجئين في اقتصاد الدولة المضيفة في ظل أزمة السودان واستمرارها، وأبرز التداعيات الاقتصادية للأزمة على مصر، التي تؤدي في نهاية الأمر إلى خطر تراجع التصنيف الائتماني لمصر وتراجع التبادل التجاري، وغيرها.

محور التأثير على الأمن

وتحدثت د. إيمان رجب ـ خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية، وخبير الأمن الإقليمي، ورئيس وحدة الدراسات العسكرية والأمنية بالمركز ـ عن تأثير الأزمة في السودان في الأمن القومي المصري، من حيث حوكمة التعامل مع الوافدين من السودان، وقضية تهريب الأسلحة وتسلل العناصر الإجرامية، وقضية تأمين الحدود مع دول الجوار المباشر، والعلاقات الأمنية مع السودان، كما اقترحت مجموعة من التوصيات حول كيفية تحويل التأثير لفرص إيجابية تخدم المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية.

محور التأثير على أوضاع الصحة والتعليم في مصر

شددت سنية الفقي ـ الباحثة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ـ على التأثير الواضح للأزمة الأخيرة في السودان في قطاعي التعليم والصحة في مصر، من خلال النظرة العامة على مؤشرات الإتاحة لهذين القطاعين، والمؤشرات الرئيسة وحجم المستفيدين، بالإضافة إلى وضع السودانيين في مصر قبل وبعد الأزمة؛ وذلك وفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرةً إلى الخدمات المقدمة للاجئين فيما يخص قطاعي التعليم والصحة في مصر، والمشاكل التي تواجه السودانيين في هذين القطاعين.

محور التأثير المحتمل للأزمة في السودان في الإدراكات المتبادلة بين الشعبين المصري والسوداني

كما أكد د. محمد عز العرب ـ رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية ـ على الفرق بين الصورة الذهنية للسودان في الفكر المصري، والصورة الذهنية لمصر في الفكر السوداني، مستشهدًا بالمصادر المتبادلة بين الدولتين، كما تناول تأثير الصورة الذهنية على أحداث الصراع في السودان، ومداخل تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز علاقات مصر بالسودان.

وشهدت الجلسة النقاشية مشاركة واسعة من خريجي الأكاديمية سواء الحضور بمقر الأكاديمية، أو المتفاعلين عبر تقنية "زووم"، بجانب الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة التي تخللت نهاية كل محور؛ في محاولة لإيجاد حلول للقضايا والمشاكل التي طُرِحَتْ في ظل الأزمة.