على مساحة 272 فدانا.. تطوير المزرعة السمكية في الرطمة بدمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مخطط التشغيل الفنى للمزرعة السمكية بالرطمة وذلك تزامنًا مع خطة التطوير، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع مسئولى الجهاز المركزى للتعمير "الجهة المسئولة عن التنفيذ".

وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات التنفيذ التى تتناسب مع ملامح التطوير الشامل باستخدام التقنيات الحديثة و أفضل ممارسات الإدارة، حيث تم تسليم الموقع لتطوير ٢٧٢ فدانا تم تقسيمهم إلى ٢٠ مزرعة سمكية كمرحلة أولى وذلك لإنشاء قنوات وبوابات رى وصرف وتجهيز أحواض مزارع ، وكذلك طلمبات رفع مركزية وتجهيز محطة للطاقة الكهربائية.

واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجدول الزمنى للمشروع ومراحل التنفيذ وذلك فى إطار محدد تم وضعه طبقًا للدراسات التى تم اجراءها، مؤكدة متابعة المحافظة لموقف التطوير بشكل دورى، وذلزيادة معدلات الإنتاج بها بما يحقق عائد اقتصادى واستغلال المزرعة بالشكل الأمثل، تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو تحقيق طفرة بمشروعات الاستزراع السمكي.

كما ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع المشروعات و الأعمال النهائية بعدد آخر من المشروعات بقرية تفتيش ثان ، كما بحثت "محافظ دمياط" آلية تخطى جميع المعوقات للانتهاء من كافة الأعمال الجارية و تنفيذ خطة رصف الطرق.

وشددت "المحافظ" على أهمية التنسيق بين كافة الجهات واتخاذ خطوات عاجلة لنهو المشروعات وفقًا للجداول الزمنية والمواصفات والمعايير المحددة ، مشددة أيضًا على رفع المخلفات الناتجة عن العمليات الإنشائية الجارية بالمنشآت المدرجة بالمبادرة و رصف الطرق بشكل دورى ، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول لتنفيذ أهداف المشروع بجميع قرى المركز وتحقيق التطوير الشامل للريف و تعزيزه بجميع الخدمات .

يشار إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى مدرج بها تطوير ٢٨ قرية بعدد ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد، حيث يصل اجمالى عدد المشروعات بالمبادرة ٥٨٨ مشروعا بكافة القطاعات .