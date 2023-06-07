تأجيل محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته بالنزهة لـ3 يوليو

الأربعاء 07/يونيو/2023 - 03:44 م

قررت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في النزهة إلى جلسة 3 يوليو المقبل للاستماع للمرافعة.

كان قد تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا يفيد بمقتل سيدة طعنا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بطعن نافذ، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج الضحية، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض عليه واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حينما نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية، وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، لكن بيوم الحادث، تشاجر مع الضحية وتعدى عليها بالضرب المبرح، حتى استل سلاحًا أبيض وطعن زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.