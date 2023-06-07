ads
الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بغسل 60 مليون جنيه بتجارة المخدرات في الجيزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( شخصين " لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ..

وقدرت تلك الممتلكات بـ ( 60 مليون جنيه تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة الامن الوطني الامن العام مكافحة المخدرات غسيل أموال