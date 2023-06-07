ضبط المتهمين بغسل 60 مليون جنيه بتجارة المخدرات في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( شخصين " لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ..

وقدرت تلك الممتلكات بـ ( 60 مليون جنيه تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.