أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية ميدانية موسعة لمتابعة مدى جاهزية المدارس التي سيقام بها امتحانات الثانوية العامة بإدارات السلوم الحدودية وسيدي براني والنجيلة غرب المحافظة.

وتابع «شحاته» خلال الجولة التفقدية التي شملت مدارس السلوم الثانوية المشتركة، وبراني الثانوية، وعمر بن الخطاب الابتدائية بالنجيلة، جاهزية هذه المدارس من حيث الاثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والأجراءات الأحترازية.

ووجه وكيل الوزارة مديري إدارات غرب مطروح بالتنسيق الفوري مع رؤساء المراكز والمدن لنظافة محيط هذه المدارس ورفع أي مخلفات أو رواكد بجوار أسوارها كذلك تم توجيه مديري الإدارات بالاهتمام بنظافة مقار اللجان وإعدادها بشكل أفضل استعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها الثاني عشر من الشهر الجاري.

وفي ذات السياق تفقد وكيل الوزارة الاستراحات الحكومية التي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان إمتحانات الشهادة الثانوية بإدارات السلوم والنجيلة وبراني.

ووجه «شحاته» مشرفي الاستراحات الحكومية بتذليل أي عقبات على وجه السرعة لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية بذلك وايضا تطبيقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

وفي نهاية الجولة وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير الإدارات التعليمية على سرعة الانتهاء من تجهيز مقار اللجان وإعداد الاستراحات الحكومية وتجهيزها بشكل لائق مع التشدبد علي توفير كافة المنظفات والمعلمات داخل الاستراحات حرصاً علي صحة المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم قامت بتجهيز الاستراحات الحكومية بتجهيزات لوجستية بلغت قيمتها مليون وثلاثمائة ألف جنيها دعما من صندوق دعم المشروعات التعليمية.

الثانوية العامة 2023.. وكيل تعليم مطروح يتابع جاهزية لجان الامتحانات

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