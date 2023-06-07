"أوقاف البحيرة" تتسلم دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على مستحقيها

صرح الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، بأنه قد تم توزيع 11 طن لحوم من صكوك الاطعام خلال الفترة الماضية كما تم إستلام 2 طن أخرى تم إيداعها فى ثلاجات تابعه لمديرية التضامن الإجتماعي وجارى توزيعها على مستحقيها، ليصبح اجمالى ما تم استلامه وتوزيعه بنطاق المحافظة حتى الآن 13 طن لحوم.

من جانبها، أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام بمختلف القرى والمراكز لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية إحتياجاتهم ، ووجهت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً وتكثيف المساعدات بها، موجهه بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعى لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها.