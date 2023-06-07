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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 15 محضر إشغال طريق خلال حملة مكبرة بمركز المنيا

تحرير15 محضر إشغال
تحرير15 محضر إشغال طريق خلال حملة مكبرة بمركز المنيا
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وجه اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الاشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء حملة مكبرة لرفع وازالة الاشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بحي وسط وشمال وغرب المدينة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث اسفرت الحملة عن تحرير15 محضر اشغال طريق وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام. 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تيسير حركة المرور حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات رؤساء الوحدات المحلية منظومة النظافة محافظ المنيا