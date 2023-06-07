تحرير 15 محضر إشغال طريق خلال حملة مكبرة بمركز المنيا

وجه اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الاشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء حملة مكبرة لرفع وازالة الاشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بحي وسط وشمال وغرب المدينة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث اسفرت الحملة عن تحرير15 محضر اشغال طريق وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.