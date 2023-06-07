محافظ المنوفية يستقبل رئيس الجامعة لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام صباح اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، تأتى تلك الزيارة في إطار التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والجامعة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

وأكد المحافظ على أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة ، مشيرا إلى استمرار التعاون لدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير المجتمع لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أعرب رئيس جامعة المنوفية عن تقديره لجهود محافظ المنوفية وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة ، مشيداً بما يتم تحقيقه على أرض المحافظة من إنجازات ملموسة وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة .