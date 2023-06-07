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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"مياه سوهاج": 906 ملايين جنيه لإحلال وتجديد 35 بئرا ارتوازية لزيادة الكميات المنتجة

جانب من حفر الابار
جانب من حفر الابار
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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال إحلال وتجديد ٣٥ بئر مياه ارتوازية جديد خلال العام الحالى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ بتكلفة تبلغ ٩.٦ مليون جنيه وذلك بهدف زيادة المياه المنتجة وتوفير الكميات المناسبة للمواطنين فى جميع الاوقات.

وصرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف انه تبلغ الطاقة التصميمية لكل بئر ٢٥ لترا لكل ثانية وان اعمال التنفيذ تستمر لمدة ستة أشهر تبدا فى مايو الجارى وتنتهى فى نوفمبر من نفس العام.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات أنه اعمال الاحلال والتجديد لتلك الآبار بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج حيث يتم تنفيذ ٤ آبار بمركز طما لخدمة ٣٢ ألف نسمة و ٧ آبار بمركز المراغة لخدمة ١٦٠ ألف نسمة و ٤ آبار بمركز جهينة لخدمة ٢٣ ألف نسمة  و٦ آبار بمركز المنشاة لخدمة ١٦٠ ألف نسمة هذا بالاضافة الى تنفيذ بئرى مياه بمركز طهطا لخدمة ٢٠ ألف نسمة و٦ آبار بمركز جرجا لخدمة ١٢٠ ألف نسمة و٦ آبار بمركز البلينا لخدمة ١٠٠ ألف نسمة.

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أعمال إحلال وتجديد الإحلال والتجديد الشرب والصرف الصحى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج