علماء يوثقون إصابة 23 نوع من أسماك القرش بالسرطان

يعتبر السرطان أخطر مرض في العالم يصيب البشر ويسبب الوفاة حتى أنه عرف بالمرض “الخبيث” لأنه يظل في الجسم سنوات طويلة حتى يظهر في مراحله الأخيرة ويدمر الجسم والصحة في وقت قصير ولا يعرف الكثير من الناس أن هذا المرض يصيب الحيوانات أيضا وليس البشر فقط ومن بينها الأسماك حيث يتسبب في وفاة الكثير من أسماك القرش بالتحديد.

وكان العلماء قد عرفوا هذا الأمر منذ أكثر من 150 عام حيث أن أسماك القرش تصاب بالسرطان والأورام، ولاحظ باحثون في أستراليا ورم كبير بارز بفم سمكة قرش، طول وعرض الورم 30 سم، ووثقت إصابة حالات ما لا يقل عن 23 نوع، ولكن سبب الأورام في القرش غير معروف حتى الآن بالرغم من الدراسات التي يقوم بها العلماء والأطباء.

وخلال الاسابيع الماضية زادت التقارير عن إصابة الحيوانات البحرية بشكل مطرد خلال 20 عام الماضية، مما أثار مخاوف من الملوثات الصناعية أو أنشطة قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، كما تم تسجيل إصابة حيتان البيلوقا Beluga بالسرطان في مناطق قريبة من مصانع صهر الألمنيوم، ويعد السرطان هو ثاني قاتل رئيسي للحيتان.