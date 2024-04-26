اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الجمعة نشاط رياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة وتمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24 درجة.