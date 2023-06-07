مصرع ربة منزل بحريق في البحيرة

لقيت ربة منزل في العقد الخامس من العمر مصرعها، اليوم، متأثرة بإصابتها بحريق داخل شقتها بعزبة الغراب التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد باندلاع حريق داخل منزلها بعزبة غراب مما أدى إلى وفاتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإطفاء وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، كما جرى فصل المرافق عن المكان وفرض كردون أمنى.

وأسفر الحريق عن مصرع ربة منزل تدعى " سعيدة محمد محمود مهدى"، 50 عامًا، ومقيمة بعزبة غراب بمركز دمنهور، وتم نقل الجثه الي مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.