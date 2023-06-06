مدرب الوداد: الأهلي يبحث عن الانتقام منا.. وأتفوق على كولر

علق سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي سيواجه فيها النادي الأهلي.

وقال فاندنبروك في تصريحات صحفية لقناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر يوتيوب، إن الأهلي يبحث عن الانتقام من الوداد، مضيفا: خبراتي الإفريقية تفوق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وتابع مدرب الوداد: أحب أن ألاعب الأهلي، لأن هذا نهائي كبير، المباريات بين الأهلي والوداد كثيرة، واجهنا الأهلي مرتين في النهائي وكانوا لصالحنا، لذا أعتقد أن هذا سيكون لصالحنا على المستوى العقلي، أن نحقق الفوز مرتين في النهائي ضدهم، هي ميزة لنا بكل تأكيد، سيبحثون عن الانتقام منا.

وواصل فاندنبروك: الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2017 مع الكاميرون ضد مصر؟ هناك فارق كبير بين كرة القدم في المنتخبات وبطولات الأندية في إفريقيا، وبالتأكيد سعيد للفوز بكأس أمم إفريقيا، ولكن الأمر سيكون مختلفًا يوم الأحد ضد الأهلي، مستوى الأندية مختلف.

وأضاف: الوداد أيضًا لديه مشجعون في مختلف أنحاء العالم، موضحا: إذا ذهبت إلى مختلف أنحاء العالم، ستشاهد مشجعي الأهلي من كندا إلى آسيا، تمتد جذور الفريق بعيدًا، لذا إذا ذهبت إلى حساب انستجرام، ستجد رسائل من جميع أنحاء العالم، وهذا أمر جيد لأنك تشعر بالدعم أينما تذهب.