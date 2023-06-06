فيوتشر يفوز على إنبي بهدف في الدوري

فاز فريق فيوتشر بهدف للاشئ على حساب فريق إنبي، وذلك ضمن اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز على ملعب السلام.

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل أحمد عاطف هدف فيوتشر في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ووقف لاعبي الفريقان والجهاز الفني وطاقم التحكيم دقيقة حداد قبل إنطلاق الشوط الأول للقاء، وذلك حدادا على الدكتور مصطفي الرفاعي مؤسس نادي إنبي والذى وافته المنية اليوم.

وخاض إنبي لقاء اليوم بتشكيل يضم كل من، رضا السيد، أحمد يوسف، خالد رضا، رفيق كابو، مروان داوود، أحمد أوفا، أحمد العجوز، أحمد كالوشا، سيف الخشاب، أحمد عيد، أحمد نادر.

الفوز رفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 57 في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز التاسع.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري حاليا برصيد 64 نقطة من خوض 24 فقط، ولديه أكثر من مباراة مؤجلة نظرا لانشغاله بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، واقترب المارد الأحمر من التتويج بالدوري هذا الموسم وذلك بعد غياب موسمين لم يتوج بهم الفريق بدرع الدوري.