راحة 5 أيام للاعبي بيراميدز بعد الفوز على فاركو

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الحالية، وبعد الفوز على فاركو في الدوري الممتاز.



وحقق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون مقابل سجله مصطفى فتحي في اللقاء الذي جرى باستاد برج العرب في إطار الجولة ٣١ من بطولة الدوري، وحصد ٣ نقاط غالية رفعت رصيد الفريق إلى ٦٤ نقطة في صدارة قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم ١٢ يونيو المقبل، استعدادا لاستئناف مباريات كأس مصر والدوري الممتاز بعد انتهاء التوقف.