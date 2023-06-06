نشاط الرئيس اليوم.. السيسي يبحث مع نتنياهو حادث الحدود ويفتتح المؤتمر الطبي ويبدأ جولة أفريقية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023 والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

‎وأكد الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية الشقيقة، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه خلال أيام أو أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن خلو مصر من "فيروس سي" وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف السيسي في مداخلة خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، أن مصر حريصة كل الحرص على نقل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الإفريقية وأن تلعب مصر دورًا إيجابيًا في هذا الموضوع.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بالتعاون والتنسيق نستطيع أن نحسن قدراتنا المتواضعة التي نمتلكها، مسلطًا الضوء على أهمية المبادرات التي تقوم بها الدول في الحفاظ على صحة المواطنين.. مؤكدًا أن مصر حاولت معالجة النمو السكاني الكبير البالغ 105 ملايين نسمة ونقص المستشفيات بتدشين مبادرات صحية تهدف لرعاية المواطنين.

وأكد أن الهدف من المبادرات الصحية تكثيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه موضوعات طبية محددة تحقق تحسين الصحة العامة للمصريين مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتنا الاقتصادية في هذا المجال.. مشيرًا إلى أن المبادرات تعد أفكارًا تحاول حل تحديات صعبة لكي تحسن من حياة الناس من منظور صحي.

وأضاف الرئيس: "عندما تم عرض مبادرة إنهاء قوائم الانتظار منذ 4 سنوات كان الحديث عن 12 ألف حالة فقط، اليوم نتحدث عن 9ر1 مليون حالة خلال 4 سنوات، ووقتها كان المبلغ المحدد لتغطية قوائم الانتظار أقل من الرقم الذي أعلنه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وهو 15 مليار جنيه، والمبلغ الإجمالي (20 مليار جنيه؛ منها 15 مليارًا وفرتها الدولة).. وهنا لابد أن أشكر منظمات المجتمع المدني والهيئات التي تبرعت بأكثر من 4 مليارات جنيه لكي نخصص 20 مليار جنيه الخاصة بقوائم الانتظار".

وتابع : "لن أنسى اليوم أن أنعي وفاة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق الذي توفي بالأمس.. عزائي لأسرته في هذا المصاب، حيث كان له إسهام كبير للغاية أثناء عمله وزيرًا للصحة".

وفي ختام مداخلته، أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بالحضور، متمنيًا لهم إقامة طيبة وفعاليات جيدة، داعيًا إياهم الى زيارة المقاصد السياحية المختلفة في مصر.

