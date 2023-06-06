مع ارتفاع درجات الحرارة.. شغل التكييف براحتك بعد اتباع هذه الخطوات

مع ارتفاع درجات الحرارة، وتشغيل التكييف على مدار اليوم؛ يتخوف الكثير من المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء خاصة بعد رفع الدعم التدريجي عن شرائح الكهرباء، ومن هنا يتساءل الكثيرون عن كيفية انخفاض فاتورة الكهرباء مع تشغيل التكييفات.

تستعرض «البوابة نيوز» الأخطاء التي نرتكبها عند تشغيل التكييفات التي تتسبب في رفع فواتير الكهرباء بشكل كبير وهي كالاتي:

1- درجة حرارة التكييف

أفضل درجات الحرارة من حيث الراحة الحرارية للإنسان هي 24 درجة مئوية كما أنها أفضل الدرجات للمحافظة على جهاز التكييف بالإضافة إلى الحفاظ على فاتورة الكهرباء والتوفير فيها.

2- عدم الاهتمام بتنظيف الفلتر

يجب تنظيف فلتر الهواء مرة كل ثلاثة شهور ومرة كل شهر إذا كان الجهاز يعمل طوال الوقت. الفلتر المتسخ يسبب تهوية سيئة، بالإضافة إلى تسببه في زيادة استهلاك للكهرباء بمقدار من 5% إلى 15%، إلى جانب أنه يؤثر على عمر الجهاز نفسه.

3- عدم الاهتمام بصيانة الجهاز سنويًا

صيانة التكييف بشكل سنوي من الأمور الهامة للغاية والتي تساعد على زيادة عمر الجهاز.

4- تغطية التكييف

تغطية فتحة التكييف من الأمور الخاطئة التي تساهم في حجب الهواء الخارج منه، ومن ثم الحصول على درجة حرارة أقل بكثير من المراد الحصول عليها، مما قد يضطرك لخفض درجة الحرارة للحصول على التهوية المطلوبة.

5-عدم استخدام المروحة

وجود المروحة مع التكييف يعد شيئًا مهمًا، خاصة في المساحات الكبيرة، فبدلًا من خفض درجة الحرارة، يمكن استغلال المروحة لخلق تيار هواء لينتشر في جميع أركان الحجرة، فهي لديها القدرة على منح إحساس بدرجة حرارة أقل بمقدار 4 أو 5 درجات.

6-تشغيل التكييف في غرف فارغة

تشغيل التكييف في غرفة فارغة من الأشخاص، من أكثر الأخطاء شيوعًا، لذا يجب غلق التكييفات في الغرف فور الخروج منها.

7-عدم ضبط التكييف أثناء النوم

الحرص على تشغيل نظام النوم في التكييف أو sleep mode أثناء النوم، يوفر خاصية تغيير درجات الحرارة لتناسب جسمك النائم، ومن ثم استهلاكًا أقل للكهرباء.

8-عدم الاهتمام بالحد من مسببات الحرارة

يجب الحرص على التخلص من أي مسببات للحرارة، فهي تعد من أهم أعداء التكييف، وخاصة النوافذ التي يدخلها أشعة الشمس، وأيضاً غلق الستائر لخفض نسبة تسرب الحرارة من الخارج للداخل، ومن ثم تأثر الجهاز وتلفه بشكل أسرع.