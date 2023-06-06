تتويج الجزائر عاصمة للثقافة الرياضية العربية للعام 2023

أعلن مجلس أمناء جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية برئاسة الاعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تتويج الجزائر بلقب عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2023.

وأرجع مجلس الأمناء تتويج الجزائر باللقب في نسخته الثانية لدورها الكبير في إعادة إحياء دورة الالعاب الرياضية العربية بعد أن غاب هذا التجمع الرياضي الشبابي الثقافي العربي عن أعين العرب 12 عاما، وتصديها لاستضافة النسخة الثالثة عشرة خلال الشهر المقبل، كما سبق لها استضافة بطولة امم افريقيا للمحليين في كرة القدم وبطولة افريقيا للشباب لكرة القدم، ومن قبلهم نجاحها الكبير في استضافة دورة العاب المتوسط، ما يعكس اهتمامها بالرياضة ودعمها لبطولاتها، بما يترجم قناعاتها تجاه الرياضة وقيمها باعتبارها سلوك انساني يقرب ولايباعد يجمع ولايفرق، فضلا عن حرصها على تعزيز الهوية العربية والحفاظ على تراثها.



يذكر أن جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية انطلقت العام الماضي برعاية احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومكتبه التنفيذي بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ومباركة اتحاد اللجان الأولمبية العربية برئاسة الامير عبد العزيز الفيصل، واتحاد الاتحادات الرياضية العربية برئاسة اللواء احمد ناصر.



وتهدف عاصمة الثقافة الرياضية العربية، الى مزج الرياضة والثقافة، وهي جائزة تمنح لإحدى المدن العربية بهدف تعميم مبادئ الثقافة الرياضية ونشر قيمها النبيلة في عالمنا العربي وتشجيعها على استضافة الاحداث الرياضية وتنظيم انشطة ثقافية وتراثية بالتزامن معها، والمساهمة في عملية التنمية المستدامة وصقل الشباب وتهيئته للمشاركة المجتمعية واتاحة الفرصة امامهم للإبداع وفتح المجال امام المدن لابراز اسمها ودورها في خدمة مجتمعها ووطنها.

وللجائزة معايير وضعها مجلس الامناء من بينها قدرة المدينة على الجمع بين الثقافة والرياضة عند استضافتها للاحداث وتمتعها بأرث حضاري وتراث ثقافي وقدرة على استيعاب التنوع الثقافي فيها وتقديم خدمات ثقافية رياضية لكل فئات المجتمع شباب وكبار وذوي احتياجات خاصة، وتبني المدينة لمبادرات شبابية تقوم على الاستفادة المثلى من الرياضة.

ويضم مجلس امناء الجائزة نخبة من اصحاب الخبرات الرياضية والثقافية العربية منهم الوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية والمصري الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الاسبق والفنان المصري سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية العربية وزيد خيامي مدير عام وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الاسبق وعلي عمر ممثل الامانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب السابق، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة المصري وعضو لجنة الرياضة المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب واللبناني حسن شرارة عضو اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والاعلامي ايمن بدرة الامين العام للاتحاد العربي للثقافة الرياضية.



وسيتم تنفيذ عدد من الانشطة الثقافية والرياضية بهذه المناسبة في الجزائر بالتزامن مع الدورة العربية.

وكانت إمارة الشارقة توجت بالنسخة الاولى للجائزة واقيم نشاط رياضي ثقافي شاركت فيه وفود ١٥ دولة عربية خلال شهر نوفمبر الماضي في مدن الشارقة كلباء وخورفكان.