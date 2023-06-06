العراق والسعودية يبحثان تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري، تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائيَّة وتعزيز سبل التعاون المُشترَك بين البلدين في المجالات كافة، كما تم الاتفاق على المضي قدمًا في تطوير العلاقات بين بغداد والرياض وتعزيزها بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

من ناحية أخرى، بحث وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم، مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، تنظيم إجراءات منح سمات الدخول للجالية الباكستانية أثناء مواسم الزيارة وفي الفترات الاعتيادية.

وذكرت الداخلية العراقية في بيان أنه جرى اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، كما وجّه الشمري بالتعاون والاستفادة من الخبرات المتطورة للجانب الباكستاني بشأن العمل الاستخباري والطائرات المسيرة، فضلا عن جوانب أمنية أخرى، وذلك لما تمتلكه باكستان من تطور في العمل الأمني.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الباكستاني، بجهود القوة الأمنية العراقية بحماية الوفود والجاليات الدولية ومنها الباكستانية، مثمنًا البرنامج الحكومي العراقي وقدرته على حفظ الأمن والسلام.