تعرف على خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من اتباع بعض الخطوات..

إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات الآتية:

1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3-صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها.

وبالنسبة للمستأجر

4-يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له. بالإضافة إلي صورة من التوكيل والأصل للاطلاع . كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار .

وبعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.