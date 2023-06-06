"شيء من الخوف" يحيى ذكرى ميلاد محمود مرسي بمركز الحرية للإبداع

يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فيلم "شيء من الخوف"، مجانا للحضور، في السادسة مساء غد الأربعاء، بمقر المركز، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد "عتريس السينما المصرية" الفنان الراحل محمود مرسي.

يعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشة العمل، يديرها الناقد السينمائي محمد كمال.

الفيلم من إنتاج صلاح ذو الفقار عام 1969، وهو مأخوذ عن قصة الكاتب ثروت أباظة، سيناريو صبري عزت، وحوار عبد الرحمن الأبنودي، وقد رُشح هذا العمل لجائزة مهرجان موسكو السينمائي، ويعد ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

يشارك في بطولة العمل كل من: شادية في دور "فؤادة"، ومحمود مرسي في دور "عتريس"، ويحيى شاهين "الشيخ إبراهيم"، امال زايد "أم فؤادة"، ومحمد توفيق "حافظ"، وصلاح نظمي "إسماعيل"، وأحمد توفيق "رشدي"، وسميرة محسن "إنعام"، ومحمود ياسين "علي"، وبوسي "عزيزة"، وحسن السبكي "محمود"، وفيق فهمي، ومن إخراج حسين كمال.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.