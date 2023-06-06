فيتوريا يجتمع بمعاونيه لإنهاء قائمته والإعلان غدا

يجتمع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، بجهازه المعاون مساء اليوم الثلاثاء.



يأتي ذلك الاجتماع لانهاء قائمة المنتخب النهائية للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر غدً الأربعاء بمقر اتحاد الكرة ، للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا، يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، قبل خوض المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر ذاته.