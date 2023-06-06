تفاصيل جلسة "تحقيق الأجندة الحضرية والتغير المناخ " في جمعية برنامج الأمم المتحدة

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في جلسة تحت عنوان "توطين العمل على تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة والتغير المناخي .. الطريق إلى المنتدى الحضري العالمي (WUF12) " والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتى تعقد فى العاصمة الكينية نيروبى خلال الفترة من الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري.

وأكد اللواء هشام آمنة في كلمته التي القاها خلال افتتاح الجلسة، أن مصر دعمت باستضافتها لمؤتمر الأطراف للمناخ COP27 في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، الأجندة العالمية للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وبالأخص أجندة دول الجنوب ومنها أفريقيا التي تتأثر سلباً بتغير المناخ دون الاسهام في التسبب في التغيرات المناخية، حيث دعت مصر لتأسيس صندوق دعم الدول المتضررة من التغيرات المناخية، ولاتزال مصر تعمل مع المؤسسات الدولية المعنية على آليات العمل المناخي وتفعيل نتائج مؤتمر الأطراف.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن المشاركة المصرية فى فعاليات الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى دورتها الثانية يأتي فى إطار استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمى فى دورته الثانية عشرة، WUF12 فى عام 2024، وهو الحدث الذى يعد من أهم الفعاليات التى يشهدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بوصفه الجمعية العامة والتى تعقد دورتها الثانية بعد الدورة الأولى التى عقدت فى ديسمبر 2018 .