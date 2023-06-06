برلماني: استعراض التجربة المصرية بقطاع الصحة كشفت حجم ما تحقق من إنجازات

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ما تحقق في مصر من إنجازات صحية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، نقلة هائلة لم تشهدها مصر من قبل. قائلا: إن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الطبي جسدت أهمية صياغة خريطة أفريقية موحدة تنهض بالقطاع الصحي وانطلقت من خبرات كبيرة في المجال الصحي على مدار الـ9 سنوات الماضية اكتسبتها مصر برؤى وتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال د . حسين خضير فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ، إن انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا"، يأتي تأكيدًا على دور مصر الفاعل والمؤثر فى مجال الصحة والرعاية الطبية بالقارة الإفريقية، خصوصا وأنها تتعامل مع قضايا القارة على أنها جزء من اهتماماتها الوطنية وتذهب بها إلى الساحة الدولية لتجسد صوت إفريقيا في رفع قدراتها من بينها الارتقاء بالقطاع الصحي الذي يواجه تحديات عدة.

ولفت وكيل مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي، ألقت الضوء على أهمية دفع التعاون لرفع القدرات الصحية المتواضعة للقارة. مؤكدا: أن التجربة المصرية في المجال الصحي متاحة للأشقاء الأفارقة، موضحا أن القيادة السياسية أولت اهتمام كبير لتطوير القطاع الصحي رغم التحديات ومحدودية القدرات الاقتصادية بطرح مبادرات وأفكار جديدة وبإرادة قوية، حتى وصل حجم الإنفاق الذي تم داخل قطاع الصحة منذ عام ٢٠١٤ لـ 222 مليار جنيه.

وأوضح د. خضير، إن مصر كان لها ولا يزال تجارب ناجحة للغاية في المجال الصحي، ورائدة منها مبادرة علاج فيروس سى.

واختتم أن مصر حققت نقلة صحية هائلة كما إنها استوعبت حياة وآلام ملايين المصريين بحكم عدد السكان. لافتا إلى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار في التصدي لأمراض مزمنة وخطيرة. مشددا: أنه يحق لمصر أن تفخر بقدراتها الصحية وإنجازاتها في القطاع وهى محل فخر كبير.