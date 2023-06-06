سكرتير عام بني سويف يتابع الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية

ترأس السكرتير العام اللواء حازم عزت،اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان، بحضور نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان ببني سويف "مقرر اللجنة"، وباقى أعضاء اللجنة من مسؤولي التضامن والتعليم والصحة والأوقاف والمطرانية والشباب والرياضة ،الزراعة ، القوى العاملة ، وتعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة، والأمومة والطفولة والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

ناقش السكرتير العام ما تم تنفيذه من توصيات خلال الاجتماع المنعقد في "23 مايو الماضي"،حيث أشارت مدير الفرع إلى أنه تم تنفيذ التوصيات التي تم إقرارها خلال الاجتماع الأخير للجنة، والتي تمثلت في عقد اجتماع تنسيقي بمقر المجلس،لمناقشة واستعراض إنجازات كل جهة"على حدة"والتي تم تنفيذها خلال الخطة السابقة،علاوة على تحديد المعوقات والمتطلبات اللازم توفيرها ، لتسهيل أعمال تنفيذ الخطة،مع اقتراح ووضع حلول لتلك المعوقات والمشكلات، تمهيداً لعرضها في أقرب اجتماع للمجلس الإقليمي برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بجانب الإعداد والتجهيز للخطة السنوية بداية من 1 يوليو المقبل ، حيث قامت كل جهة بوضع خطتها الخاصة ، وتقييم أنشطة الخطة السابقة،وقد تم الانتهاء من إعداد الخطة وإرسالها إلى الأمانة الفنية بالقاهرة لإقرارها

كما تناول الاجتماع ، استعراض إنجازات الأنشطة السكانية للمحافظة خلال عام 2022/2023،في مجالات العيادات المتنقلة والقوافل والزيارات والندوات والدورات التدريبية ، والتي نفذتها كل من : الصحة والشباب والرياضة والأوقاف والمطرانية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ومركز الإعلام والثقافة والتربية السكانية وتكافؤ الفرص بالتربية والتعليم ، القوى العاملة ، المجلس القومي للمرأة ، الزراعة ، التضامن الاجتماعي، تعليم الكبار

وفي ختام الاجتماع ، أكد السكرتير العام على أهمية توجيهات المحافظ ،بتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير السبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي تواجه الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية وذلك من خلال مزيد من الجهود لتحقيق المستهدف من الأنشطة والفاعليات خاصة برامج تنظيم الأسرة،لتوعية المواطنين بتداعيات الزيادة السكانية والوصول لأفراد المجتمع في الأماكن المختلفة خاصة في بعض المراكز التي تشهد نموا ملحوظا في معدلات المواليد ، لضبط معدل الزيادة السكانية ،علاوة على تقديم كافة الخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لدعم صحة المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة من الصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة.