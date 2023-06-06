بنك مصر يستحوذ على 6 جوائز مرموقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حصد بنك مصر مؤخرًا 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية لعام 2023 بالإضافة إلى جائزة من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس.

وحاز البنك على 4 جوائز فى مجال الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية وهى؛ أفضل بنك في إدارة الخزانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفضل بنك في إدارة السيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفضل بنك في مجال استبدال العملات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفضل بنك في إدارة النقد في مصر، وفى مجال المسئولية المجتمعية حاز البنك على جائزتي أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2023 وذلك من مجلة ذا يوروبيان ومجلة ذا جلوبال ايكونوميكس.

جدير بالذكر أن هذه الجوائز تُمنح للبنك الفائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية؛ حيث تقوم مجلة ذا يوروبيان البريطانية ومجلة ذا جلوبال ايكونوميكس بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة والذي يتم من خلاله تحليل نتائج البنك استناداً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات.

هذا وقد توجت تلك الجوائز مجهودات البنك في الفترة الأخيرة، حيث يلعب قطاع الخزانة في بنك مصر دورًا مهمًا في إدارة السيولة من خلال أدوات مختلفة لتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات، واستثمار الفائض لتعظيم العوائد، وإدارة مستويات المخاطر.

وعلاوة على ذلك يقدم القطاع حلولاً متخصصة، لا تقتصر على المنتجات والخدمات، وذلك باستخدام أدوات مالية مختلفة، كما أنه من أكثر المتعاملين نشاطاً في تغطية إصدارات وزارة المالية لخدمة الدين العام، والحفاظ على حصة سوقية كبيرة من تعاملات السوق الثانوي، كما يقدم قطاع الأموال والمراسلين لعملائه بقطاعي التجزئة والشركات خدمات إدارة النقد على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك تمويل الأعمال التجارية وعمليات الاستبدال للعملات المختلفة.

كما أن بنك مصر يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات التي تدعم العملاء فيتحقيق أهدافهم خارجياً، وقد حقق بنك مصر صيتاً واسعاً باعتباره الأفضل في تقديم خدمات قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية على مستوى عالمي، وذلك بابتكار حلول من شأنها توفير الوقت وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة، ويعزز بنك مصر تواجده الإقليمي والعالمي من خلال شبكة واسعة الانتشار من الفروع والتي تصل لأكثر من 800 فرع، بخلاف البنوك التابعة والبنوك المراسلة، وذلك لضمان سهولة وسلاسة إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية لعملائهأينما كانوا.

كما يهتم البنك بمجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعمل بنك مصر جاهداً على تقديم نموذج إيجابي يحتذى به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس علي التنمية المستدامة للمجتمع ككل.

هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى بنك مصر دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.