برلماني: كلمة الرئيس بالمؤتمر الطبي جسدت أهمية صياغة خريطة أفريقية موحدة تنهض بالقطاع

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، يأتي تأكيدًا على دور مصر الفاعل والمؤثر فى مجال الصحة والرعاية الطبية بالقارة الإفريقية.

وأشار "عمار" في تصريحات له، إلى أن الرئيس السيسي، ألقى الضوء على أهمية دفع التعاون لرفع القدرات الصحية المتواضعة للقارة إذ أكد أن التجربة المصرية في المجال الصحي متاحة للأشقاء الأفارقة، موضحا أن القيادة السياسية أولت اهتمام كبير لتطوير القطاع الصحي رغم التحديات ومحدودية القدرات الاقتصادية بطرح مبادرات وأفكار جديدة وبإرادة قوية ليصل حجم الإنفاق الذي تم داخل قطاع الصحة فى مصر منذ عام 2014 لـ 222 مليار جنيه، كما كان لها تجارب رائدة منها مبادرة علاج فيروس سى، والذي نحتفل بإعلان مصر خالية من فيروس سى خلال الفترة القادمة، كما امتدت تلك المبادرة لتشمل العديد من الدول الإفريقية والأسيوية تفعيلا من مصر لدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي.

وشدد عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عكست ما اكتسبته مصر من خبرات كبيرة في المجال الصحي على مدار الـ9 سنوات الماضية، لتكون نافذة تنطلق من خلالها في صياغة خريطة إفريقية موحدة تسهم في تحسين أوضاع الصحة بالقارة السمراء ودعم بناء قدراتها خاصة وأن كوفيد 19 أظهر هشاشة النظام الصحي فى الدول الأفريقية، وهو ما يضع اهتمام لزيادة قدرة إفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة، ويبلور أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع بين الجلسات العلمية المتخصصة والمشاركة الكبيرة من كافة القطاعات؛ مما يخلق مناخا استثماريا للشركات من الدول الإفريقية والمصرية والدولية في مجال صناعة الصحة.

ولفت "عمار"، إلى أن منطقة شرق بورسعيد تمتلك من المقومات لجذب الشراكات بين مصر والدول الإفريقية لتوطين صناعة الدواء، بصفتها مستقبل الصناعة في مصر وما لديها من موقع جغرافي متفرد يسمح لها بالنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، ولها تجربة أولى في إنشاء مصنع أدوية بمواصفات عالمية، فضلا عما تمتلكه مصر من خبرات تساعد على تطوير تلك الصناعة، مؤكدًا أن المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.