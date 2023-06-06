محافظ كفر الشيخ: إزالة 113 حالة تعد على مساحة 18 فدانا

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه تم إزالة 113 حالة تعد على مساحة 18 فدانا و12 قيراطا، و33053 مترا، ضمن المرحلة الثانية من الموجة، بالتنسيق مع اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، وتمكنت الحملات من إزالة 113 حالة تعد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 113 حالة تعد، على مساحة 18 فدانا و12 قيراطا، و10 أسهم، و33053 مترا، مؤكداً أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.