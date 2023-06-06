إذاعة البرنامج العام تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس

تحتفل شبكة البرنامج العام بذكري إعادة افتتاح القناة الملاحية اليوم 5 يونيو، وتحتفل الشبكة علي مدار اليوم من خلال فترة الصباح استديو وفترة مساء الخير يامصر.



برنامج “حديث الصباح” تحت عنوان نظرة الإسلام لمشروعات التنمية لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الازهر.

وبرنامج "لؤلؤة من السنة“حول دعوة الإسلام الي عمارة الأرض، اضافة الي برنامج مع الموسيقي وبرنامج أوراق لها قلوب وبرنامج حكايات أدبية وبرنامج خاص عن قناة السويس من اخراج مجدي سليمان – تاليف فؤاد سعيد – تمثيل محي الدين عبد المحسن – سمير فتحي – رقية احمد – إبراهيم كمال.



وعلي إذاعة الكبار

فترة مفتوحة بعنوان ( القناة حياة ) وتتناول أهمية قناة السويس لمصر وللعالم وتستضيف د. محمد امين رئيس تحرير مجلة أكتوبر - قبطان وسام حافظ كبير مفتشي هيئة قناة السويس.



فترة مفتوحة بعنوان (العودة ) وتتناول الملابسات التي أحاطت بعودة الملاحة مجددا الي قناة السويس وتستضيف : م. انتصار الأمير مديرة إدارة الانفاق بهيئة قناة السويس – الكاتب الصحفي ايمن شعيب رئيس تحرير الاهرام التعاوني .

اضافة الي تطويع البرامج للهذه المناسبة تحيا مصر وانجازات العصر شبكة البرنامج العام.