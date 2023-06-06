وكيل أول النواب ينعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الدكتور أحمد عماد الدين عميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس بعد مسيرة أكاديمية علمية وعملية مشرفة وحافلة بالعديد من الإنجازات والعلامات المضيئة في كل المناصب التي تقلدها على مدار تاريخه المهني والعلمي المشرف.

وأضاف سعد الدين، أن الراحل كان قيمة وقامة علمية وإنسانية عالية، قدم خلال مسيرته العملية، وإسهاماته العلمية نموذجاً ملهماً للعطاء النابض بالحكمة، والإيثار، والإنسانية، ولم يدخر وسعاً في أداء واجبه الوطني، والعلمي.

وتقدم المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريم، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله، وذويه الصبر والسلوان.