ads
الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وكيل أول النواب ينعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

نموذجاً ملهماً للعطاء النابض بالحكمة والإنسانية

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد الدين راضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الدكتور أحمد عماد الدين عميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس بعد مسيرة أكاديمية علمية وعملية مشرفة وحافلة بالعديد من الإنجازات والعلامات المضيئة في كل المناصب التي تقلدها على مدار تاريخه المهني والعلمي المشرف.

وأضاف سعد الدين، أن الراحل كان قيمة وقامة علمية وإنسانية عالية، قدم خلال مسيرته العملية، وإسهاماته العلمية نموذجاً ملهماً للعطاء النابض بالحكمة، والإيثار، والإنسانية، ولم يدخر وسعاً في أداء واجبه الوطني، والعلمي.

وتقدم المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريم، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله، وذويه الصبر والسلوان.

المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان الأسبق