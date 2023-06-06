تجديد حبس لص سرق شقة سكنية في التجمع الأول

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس شخص لقيامه بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال المباحث في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى ، هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعُثر بحوزته على (هاتفى محمول "أحدهما من متحصلات واقعة السرقة" - جهاز لاب توب) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الباب" وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية