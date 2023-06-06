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الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بدء عملية الاقتراع لانتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي الـ 17

انتخابات الكويت
انتخابات الكويت
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بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت الكويت، عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (2023) في فصله التشريعي الـ 17.

ويختار الناخبون الكويتيون، الذين يحق لهم التصويت وعددهم 793 ألفا و646 ناخبا وناخبة، 50 نائبا من بين 207 مرشحين داخل خمس دوائر انتخابية تشمل كافة محافظات الكويت.

وتجرى عملية الاقتراع وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم الأميري في شهر مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى انتخابات جديدة.

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