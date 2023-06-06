بدء عملية الاقتراع لانتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي الـ 17

بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت الكويت، عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (2023) في فصله التشريعي الـ 17.

ويختار الناخبون الكويتيون، الذين يحق لهم التصويت وعددهم 793 ألفا و646 ناخبا وناخبة، 50 نائبا من بين 207 مرشحين داخل خمس دوائر انتخابية تشمل كافة محافظات الكويت.

وتجرى عملية الاقتراع وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم الأميري في شهر مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى انتخابات جديدة.