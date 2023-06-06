ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس فنزويلا سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون، وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي التقى رئيس فنزويلا في قصر السلام بجدة، حيث رحب الأمير محمد بن سلمان بزيارة مادورو إلى المملكة فيما عبر الرئيس الفنزويلي عن سعادته بهذه الزيارة.

وأضافت القناة الإخبارية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الفنزويلي قد وصل أمس الاثنين إلى جدة في زيارة رسمية تستغرق يومين.