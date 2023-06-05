دراسة: حبوب منع الحمل تقلل نسب الوفاة بسرطان الرئة



أظهرت دراسة عالمية استمرت لعقد من الزمن أن حبوب منع الحمل التي تؤخذ مرة واحدة في اليوم تقلل من خطر الوفاة بسرطان الرئة بنسبة النصف، وفقًا لنتائج "مثيرة" و"غير مسبوقة"، وتم عرضها في أكبر مؤتمر للسرطان في العالم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فقد أظهرت النتائج أن تناول عقار أوسيمرتينيب بعد الجراحة يقلل بشكل كبير من خطر وفاة المرضى بنسبة ٥١٪. ويعتبر سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان في العالم، حيث يسبب حوالي ١.٨ مليون حالة وفاة سنويًا.

وقدمت نتائج الدراسة، التي قادتها جامعة ييل، في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (أسكو) في شيكاغو. وقال الدكتور روي هيربست، نائب مدير مركز ييل للسرطان والمؤلف الرئيسي للدراسة: "قبل ثلاثين عامًا، لم يكن هناك شيء يمكننا فعله لهؤلاء المرضى. الآن لدينا هذا الدواء الفعال، وخمسون في المائة يمثل مشكلة كبيرة في أي مرض، ولكن بالتأكيد في مرض مثل سرطان الرئة، والذي عادة ما يكون شديد المقاومة للعلاجات فهذه النسبة تعتبر جيدة".

وأظهرت تجربة "أدورا" أن حبوب منع الحمل يمكن أن تساعد مرضى سرطان الرئة ذوي الخلايا غير الصغيرة، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض، وشملت المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و٨٦ في ٢٦ دولة.

وتمت دراسة ما إذا كانت هذه الحبوب يمكن أن تساعد في حالات وجود طفرة في جين EGFR، والذي يوجد في حوالي ربع حالات سرطان الرئة العالمية، ويمثل ما يصل إلى ٤٠٪ من الحالات في آسيا، وهو أكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال، وفي الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا أو كانوا مدخنين خفيفين.

وفي حديثه في شيكاغو، أشار هيربست إلى أن النتائج "المثيرة" أضافت وزنًا كبيرًا إلى النتائج السابقة من نفس التجربة التي أظهرت أن حبوب منع الحمل تقلل أيضًا من خطر تكرار المرض إلى النصف.

وأوضح هيربست، العميد المساعد للبحوث الانتقالية في كلية الطب بجامعة ييل، أن حبوب منع الحمل يجب أن تصبح "معيار الرعاية" لربع مرضى سرطان الرئة في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من طفرة EGFR. وأشار إلى أن بعض المرضى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى يستفيدون بالفعل من هذا العلاج، ولكن يجب أن يستفيد المزيد.

وأكد أيضًا على أهمية تحديد هؤلاء المرضى بالعلامات الحيوية المتاحة في وقت التشخيص وقبل بدء العلاج، حيث لا يتم اختبار كل شخص مصاب بسرطان الرئة لطفرة EGFR، والتي يجب تغييرها في ضوء نتائج الدراسة.

وذكرت النتائج الواردة من التجربة السريرية أن استخدام العلاج بعد الجراحة باستخدام أوسيمرتينيب، والمعروف أيضًا باسم تاجريسو والذي تصنعه شركة أسترازينيكا، يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة لدى مرضى سرطان الرئة، وأظهر هذا العلاج فائدة غير مسبوقة وذات دلالة إحصائية عالية وذات مغزى سريري للبقاء على قيد الحياة في المرضى.

وبعد خمس سنوات، بقي ٨٨٪ من المرضى الذين تناولوا حبوب منع الحمل يوميًا بعد إزالة الورم على قيد الحياة، مقارنة بـ ٧٨٪ من المرضى الذين تم علاجهم بدواء وهمي، وكان هناك خطر أقل للوفاة بنسبة ٥١٪ بالنسبة لأولئك الذين تم علاجهم بأوسيمرتينيب مقارنة مع أولئك الذين تم علاجهم بدواء وهمي.

واستندت ملاحظة فائدة البقاء على قيد الحياة على مدار الوقت إلى تحليل عبر جميع المجموعات الفرعية للدراسة، بما في ذلك سرطان الرئة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وكانت فائدة البقاء على قيد الحياة من أوسيمرتينيب واضحة وكبيرة بغض النظر عما إذا كان قد تم تلقي العلاج الكيميائي السابق.

وأشار الخبراء إلى أن النتائج "مهمة للغاية" و"مثيرة للغاية"، مما يعني أن الوصول إلى العقار الفعال يمكن أن يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة لدى المرضى لفترة أطول.