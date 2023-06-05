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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| عامل ينهي حياة شقيقته بسبب الميراث.. وربة منزل تتخلص من حياتها بحبة الغلة في أكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان أبرزها، عامل ينهي حياة شقيقته بسبب خلافات الميراث بالجيزة، ورفض دعوى التعويض ضد تامر أمين وقناة النهار بسبب واقعة إهانة الصعيد، وربة منزل تنهي حياتها بحبة الغلة في أكتوبر.. وإليكم التفاصيل.


مريضة قلب".. عامل ينهي حياة شقيقته بسبب خلافات الميراث بالجيزة

https://www.albawabhnews.com/4817677


لا شبهة جنائية في العثور علي جثة شخص سوداني بالجيزة

https://www.albawabhnews.com/4817699


ربة منزل تنهي حياتها بحبة الغلة في أكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4817668

تخفيف عقوبة عامل خطف طفل وهتك عرضه بالشرقية إلى السجن 3 سنوات

https://www.albawabhnews.com/4817617


حبس عامل قتل شابًا في مشاجرة بينهما بعين شمس 4 أيام

https://www.albawabhnews.com/4817555


رفض دعوى التعويض ضد تامر أمين وقناة النهار بسبب واقعة إهانة الصعيد

https://www.albawabhnews.com/4817503


الإيقاع بـ5 أشخاص بينهم سيدتان لقيامهم بأعمال سرقات بالعاصمة

https://www.albawabhnews.com/4817444


ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 70 كيلو حشيش وأيس بالأزبكية والشروق والسلام 

https://www.albawabhnews.com/4817436

5 أشخاص اهتمام القراء البوابة نيوز العثور على جثة شخص خلافات الميراث نشرة الحوادث