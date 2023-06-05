نشرة الحوادث| عامل ينهي حياة شقيقته بسبب الميراث.. وربة منزل تتخلص من حياتها بحبة الغلة في أكتوبر

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان أبرزها، عامل ينهي حياة شقيقته بسبب خلافات الميراث بالجيزة، ورفض دعوى التعويض ضد تامر أمين وقناة النهار بسبب واقعة إهانة الصعيد، وربة منزل تنهي حياتها بحبة الغلة في أكتوبر.. وإليكم التفاصيل.
مريضة قلب".. عامل ينهي حياة شقيقته بسبب خلافات الميراث بالجيزة
https://www.albawabhnews.com/4817677
لا شبهة جنائية في العثور علي جثة شخص سوداني بالجيزة
https://www.albawabhnews.com/4817699
ربة منزل تنهي حياتها بحبة الغلة في أكتوبر
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تخفيف عقوبة عامل خطف طفل وهتك عرضه بالشرقية إلى السجن 3 سنوات
https://www.albawabhnews.com/4817617
حبس عامل قتل شابًا في مشاجرة بينهما بعين شمس 4 أيام
https://www.albawabhnews.com/4817555
رفض دعوى التعويض ضد تامر أمين وقناة النهار بسبب واقعة إهانة الصعيد
https://www.albawabhnews.com/4817503
الإيقاع بـ5 أشخاص بينهم سيدتان لقيامهم بأعمال سرقات بالعاصمة
https://www.albawabhnews.com/4817444
ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 70 كيلو حشيش وأيس بالأزبكية والشروق والسلام
https://www.albawabhnews.com/4817436